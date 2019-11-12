АвтоМир / Дороги

Стоянку транспорта запретят в Пскове на участке улицы Петровской

Стоянку транспорта запретят в Пскове на участке улицы Петровской. Такое решение приняла городская комиссия по безопасности дорожного движения 15 ноября в связи с обращением депутата Псковского областного Собрания Льва Шлосберга.

Депутат обращался в ГИБДД Псковской области с предложением о запрещении остановки транспорта по ул. Петровской в районе дома № 14 по Рижскому проспекту. Как пояснил представитель ГИБДД, несмотря на одностороннее движение по этой улице, ширина дороги не позволяет ставить автомашины с двух сторон. Кроме того, парковка мешает движению перед светофором.

Принято решение запретить стоянку по Петровской от ул. Конной до Рижского проспекта, кроме парковочных «карманов».