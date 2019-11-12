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В Пскове могут провести эксперимент по организации кругового движения на перекрестке улиц Некрасова и Карла Маркса

В Пскове могут провести эксперимент по организации кругового движения на перекрестке улиц Некрасова и Карла Маркса. 15 ноября городская комиссия по безопасности дорожного движения рассмотрела предложение «Убитых дорог» об изменении правил проезда на перекрестке.

Заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова пояснила, что законодательство об историческом поселении не позволяет изменять конфигурацию данного перекрестка. Поэтому такое решение может быть только временным.

Комиссия поддержала ее предложение изучить возможность проведения эксперимента с круговым движением согласно ГОСТу.