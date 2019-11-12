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Псковское УГХ: Мы готовы к содержанию улично-дорожной сети в зимний период

Управление городского хозяйства (УГХ) администрации Пскова заявило о готовности к содержанию улично-дорожной сети в зимний период. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом 15 ноября на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (ОБДД) сообщил замначальника УГХ Александр Грацкий.

«Мы собрали полную информацию о подрядчиках, о заготовке материалов, о наличии техники и людей. И можно сказать, мы готовы к обеспечению содержания улично-дорожной сети в зимний период, - отметил Александр Грацкий. - К тому же все контракты, которые в этом году заканчиваются, вынесут на торговые площадки. По Запсковью - уже на торговой площадке. Центр, Завеличье - сейчас уходят туда же».

Также замначальника УГХ добавил, что в случае чрезвычайных ситуаций помогать будет и специализированная служба.

«Кроме того, мы переработали систему управления содержания Пскова. Теперь все задания будут выдавать подрядчикам еженедельно, по результатам ежедневного объезда инженеров», - заключил Александр Грацкий.