АвтоМир / Дороги

В псковском УГХ отчитались о выполнении работ, запланированных комиссией по ОБДД

В управлении городского хозяйства администрации Пскова отчитались о выполнении работ, запланированных на прошедшем заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (ОБДД). Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 15 ноября на заседании ОБДД слово взял замначальника УГХ Александр Грацкий.

Сначала Александр Грацкий рассказал о внесении изменений в схему организации дорожного движения на Сиреневом бульваре, путем организации одностороннего движения: «Работы выполнены. Установка дорожных знаков выполнена в рамках муниципального контракта по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, Псков, Запсковье».

Следующий вопрос, затронуты Александром Грацким, был об изменении организации дорожного движения на улице Юбилейной, около пересечений с улицей Красноармейской набережной и с улицей Майора Доставалова.

«Работы выполнены путем нанесения дорожной разметки и установки дорожных знаков», - ответил по теме замначальника УГХ.

Также он заострил внимание, что в подрядную организацию, работающую в микрорайоне Завеличье, направлено письмо, чтобы с дороги на улице Майора Доставалова сняли знак «Сужение дороги»: «Срок - неделя».

Что касается организации регулируемого пешеходного перехода на Октябрьском проспекте, напротив Детского парка, - этот вопрос, со слов Александр Грацкого, рассмотрят в 2020 году, при выделении финансирования.

Кроме того, замначальника УГХ отметил, что изменить режим работы светофора на перекрестке Крестовского шоссе и улицы Германа - невозможно: «В рамках действующего контракта на выполнение работ по содержанию светофорных объектов, данные работы выполнить не представляется возможным из-за отсутствия объемов на конец текущего года. Поскольку необходима установка дополнительных секций».

Со слов Александра Грацкого, этот вопрос рассмотрят при заключении нового контракта на выполнение работ по содержанию светофорных объектов на 2020 - 2021 годы.

Заслушав доклад, глава администрации Пскова Александр Братчиков заключил: «Решение предыдущего заседания комиссии выполнено, за исключением того, что отходит на следующие годы».