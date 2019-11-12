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Дорогу на улице Леона Поземского в Пскове не перекроют полностью во время реконструкции

Псковскую улицу Леона Поземского не будут полностью перекрывать для движения автомобильного транспорта, когда подрядчик начнет активно ее реконструировать. Об этом 19 ноября в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказала замглавы администрации Пскова Елена Жгут.

«Улицу Леона Поземского полностью не перекроют, однозначно. Это наша главная артерия сообщения с Запсковьем. Но сами полосы будут перекрываться участками, и, скорее всего, будет введено реверсивное движение, - отметила Елена Жгут. - К сожалению, эти работы не пройдут незаметно для жителей. Будут трудности, и жители должны быть к такому готовы».

Также замглавы администрации добавила, что срок сдачи объекта после реконструкции - декабрь 2020 года.

«Что касается дороги, - то такие работы выполнят в следующем году. В этом же работы идут в сквере Народовластия в парке Строителей, - подчеркнула Елена Жгут. - Мы, в свою очередь, следим за тем, что делает подрядчик, и ни мы, ни он не хотим нарушения сроков. Это опытная фирма».

Замглавы напомнила, что работами на улице Леона Поземского занимается ООО «Эгле», которое реконструировало улицы Свердлова и Калинина.

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«Есть недостатки, недоработки, но подрядчик идет на контакт и исправляет ошибки», - заключила Елена Жгут.