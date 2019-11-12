АвтоМир / Дороги

Весной 2020 года планируется открыть движение на перекрестке улиц Яна Фабрициуса и Гражданской

Замглавы администрации Пскова Елена Жгут рассказала, когда откроется для движения перекресток улиц Яна Фабрициуса и Гражданской. Как она сообщила 19 ноября в эфире радио «Эхом Москвы» в Пскове (102.6 FM), произойдет это весной 2020 года.

«Подрядчик, занимающийся этим участком, немного выбился из графика, но мы будем требовать, чтобы работы выполнялись соответственно графику, - отметила Елена Жгут. - Однако это не ремонт улицы, а реконструкция. А это значит, что после работ на том участке подрядчик двинется дальше».

Напомним, изначально планировалось закрыть этот перекресток на реконструкцию лишь до 1 декабря 2019 года.

Смотрите также До 1 декабря закрывается на реконструкцию перекресток улиц Яна Фабрициуса и Гражданской

Замглавы напомнила, что реконструкция улицы Яна Фабрициуса завершатся в декабре 2020 года.