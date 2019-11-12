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Власти Пскова рассчитывают открыть полосу движения у перекрестка Инженерной и Индустриальной в декабре

В декабре администрация Пскова рассчитывает открыть полосу движения, ремонтируемую у пересечения улиц Инженерной и Индустриальной. Об этом 19 ноября в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила замглавы администрации Пскова Елена Жгут.

«Инженерная и Индустриальная. Надеемся, что к концу года одна полоса, которая сейчас закрыта для движения, будет открыта, - и начнется ремонт второй полосы. Где перекресток, у нас будет смена коммуникаций, к поликлинике. Прошу всех жителей проявить терпение и понимание, а потом все сможем хорошо ездить, как по Юбилейной, одной из наших главных артерий».

Также заместитель главы администрации Пскова напомнила, что в 2020 году ремонт дороги будут проводить на Рижском проспекте: «Не будет смены коммуникаций, поменяют дорожную одежду, восстановят тротуары».