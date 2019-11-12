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На содержание автодорог южной зоны Порховского района потратят 102,7 млн рублей

На содержание автомобильных дорог регионального значения и общего пользования, расположенных в Порховском районе (южная зона), и на содержание искусственных дорожных сооружений на них потратят около 102,7 миллиона рублей. Именно такую начальную цену обозначили в соответствующих документах, размещенных на сайте госзакупок.

Источник финансирования - бюджет Псковской области. Заказчик - ГБУ ПО «Управление автомобильных дорог Псковской области».

Сроки выполнения работ: с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года. Предполагается, что за работы 2020 года победитель аукциона получит примерно 33 миллиона рублей, за 2021 году - около 34 миллионов, а за 2022 - приблизительно 35,6 миллиона.

По данным документации, цели работы следующие: обеспечение круглогодичного безопасного и бесперебойного движения транспортных средств и пешеходов, поддержание надлежащего эксплуатационного состояния требуемого уровня содержания не ниже допустимого, содержание элементов автодорог и искусственных сооружений на них. Также этот перечень дополняют и такие пункты: улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик существующей сети автомобильных дорог, снижение количества дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями.

В контракте указали работы по механизированной снегоочистке, по расчистке автомобильных дорог от снежных заносов, по уборке снежных валов с обочин, по заготовке и установке указательных вех, по устранению деформаций и повреждений покрытий. Кроме того, среди обозначенных работ: ямочный ремонт холодным асфальтобетоном и методом обратной пропитки, регулярная очистка от снега и льда элементов обустройства, мостовых сооружений, поддержание полосы отвода, обочин и разделительных полос в чистоте и порядке, очистка от мусора и посторонних предметов с вывозом и утилизацией (на полигонах), озеленение.

Помимо этого, подрядчик должен будет заняться вырубкой деревьев и кустарников, скашиванием травы, поддерживанием элементов системы водоотвода в чистоте и порядке, срезкой, подсыпкой, планировкой и уплотнением неукрепленных обочин, устранением деформаций и повреждений на укрепленных обочинах.

Победитель конкурса также проведет работы по дорожным одеждам, по устранению деформаций и повреждений покрытий, по ликвидации съездов с автомобильных дорог (въездов на автомобильные дороги) в неустановленных местах, по элементам обустройства автомобильных дорог, по окраске элементов обустройства дороги, искусственных и защитных дорожных сооружений.

Дата подачи заявок на участие в аукционе - 19 ноября. Дата окончания - 2 декабря. Планируется, что аукцион пройдет 4 декабря.

Напомним, общая протяженность таких автодорог в южной зоне Порховского района - около 163 километров, 48,4 из которых - с асфальтобетонным покрытием, а с песчано-гравийной смесью - примерно 114,6.