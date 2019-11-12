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Губернатор положительно оценил качество ремонтных работ на дороге к Вернявино

В рамках рабочей поездки в Палкинский район губернатор Псковской области Михаил Ведерников оценил качество дорожного ремонта на участке автодороги от региональной трассы к деревне Вернявино. Вместе с ним присутствовали заместитель губернатора Василий Осипов, вице-спикер областного Собрания Виктор Остренко и глава муниципального образования Евгений Седов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

В нормативное состояние дорога была приведена в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На участке выполнена замена асфальтобетонного покрытия, а также оборудованы тротуары. На эти цели направлено около 4,5 млн рублей.

Глава района рассказал, что дорога давно требовала ремонта. По этому участку поступали многочисленные обращения жителей ближайших населенных пунктов. Евгений Седов также обратил внимание, что на сэкономленные от аукциона средства в Черской волости была обустроена автобусная остановка, установлены «лежачие полицейские». Усилиями волости организовано уличное освещение.

По итогам осмотра глава региона положительно оценил качество проведенных ремонтных работ.