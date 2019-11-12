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Лесовозы продолжают ездить по дороге Заянье — Шавково в Плюсском районе, несмотря на запрет

Лесовозы продолжают ездить по дороге Заянье — Шавково в Плюсском районе, несмотря на запрет. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей местные жители, которые ранее пожаловались в редакцию на плохое качество данной дороги, которое, по их словам, во многом вызвано движением большегрузного автотранспорта для перевозки леса.

Напомним, инициативная группа местных жителей ранее направило письма в разные инстанции с просьбой решить проблему плохого состояния дорог. Как сообщили одному из заявителей в ответном письме из администрации Плюсского района, в конце весны — начале лета подрядная организация ООО «Скорпион» в рамках муниципального контракта провела ремонтно-строительные работы на дороге, которые были без замечаний приняты комиссией 13 июня в присутствии зампрокурора района и сотрудников ГИБДД.

«Дорога была приведена в нормативное состояние. В настоящее время причиной плохого качества дроги являются обильные осадки и интенсивное движение крупногабаритного тяжелого транспорта лесозаготовителей. Данный вопрос обсуждался на рабочих встречах с лесозаготовителями, представителями дорожных организаций, а также на комиссии по безопасности дорожного движения. Администрация района направляла письменные предложения в адрес губернатора, замгубернатора и депутата Госдумы Александра Козловского», - говорится в письме из районной администрации.

Кроме того, как следует из письма, председателю областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству предложено ввести на региональных дорогах ограничение движения для большегрузного транспорта по наиболее проблемным участкам дорожной сети в связи с ухудшением погодных условий в октябре-ноябре. Постановлением администрации Плюсского района от 21 октября на дорогах общего пользования местного значения введено временное ограничение грузовых автомобилей с максимальной массой от 3,5 тонн. Это, в частности, коснулось и дороги Заянье — Шавково.

Однако, как сообщила Псковской Ленте Новостей заявительница, большегрузы продолжают ездить по дороге, несмотря на ограничение. Местные жители намерены делать видео и фото лесовозов, чтобы впоследствии предъявить их властям как доказательство.