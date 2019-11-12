Начался ремонт дороги на пересечении улицы Труда и Инженерной в Пскове

Важная новость для псковских автовладельцев, использующих кольцевую транспортную развязку на Запсковье. В рамках планового ремонта автодорог Пскова - 16 ноября началось восстановление асфальтового покрытия подъездных путей на пересечении улицы Труда и Инженерной.
Заказчиком работ по ремонту дорожного полотна выступило управление городского хозяйства администрации города Псков.
Проектом предусмотрено фрезерование старого верхнего слоя покрытия улицы с последующей укладкой нового асфальта. Также будет произведено благоустройство пешеходных зон и тротуаров.
По проектной смете запланировано:
Работы по восстановлению полотна транспортной развязки ведутся дорожным управлением ГК «Стройиндустрия». Для дорожно-строительных работ выведено более 30 единиц современной дорожной и вспомогательной техники, а также 25 квалифицированных специалистов.
Автомобилисты могут не искать пути объезда, так как остановка автомобильного движения для восстановления автомагистрали дорожными службами не производится.