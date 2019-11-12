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Активисты ОНФ сообщили в прокуратуру об исчезнувшей через несколько недель дорожной разметке в Пскове

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку в связи с некачественным выполнением работ по нанесению дорожной разметки на пешеходных переходах в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в организации.

В конце октября обновленная «зебра» появилась на площади Ленина и пересечении Октябрьского проспекта с улицей Гоголя. Это центральные улицы города с большим количеством пешеходов. Через несколько недель разметка стерлась. В темное время суток ее совсем не видно, из-за чего появляется риск возникновения аварийных ситуаций.

Эксперты регионального отделения Народного фронта отмечают, что при выполнении работ была нарушена технология нанесения разметки. В конце октября на улице уже было холодно. Краску наносили на остывшее дорожное покрытие. Также сомнение у общественников вызывает качество используемых материалов.

«Разметка на дорогах должна быть нанесена всегда. Особенно на пешеходных переходах. Большое количество дорожно-транспортных происшествий случается из-за разметки, которая плохо видна», - отметил член регионального штаба, активист движения «Убитые дороги Пскова» Николай Мельков.

Активисты ОНФ направили обращение в прокуратуру с просьбой разобраться в причинах ненадлежащего качества нанесенной дорожной разметки в столице региона.