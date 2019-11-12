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Псковичка пожаловалась губернатору на отсутствие тротуара на улице Чудской

Псковичка обратилась к губернатору Михаилу Ведерникову с просьбой об оказании содействия в проведении работ по ремонту тротуаров вдоль улицы Чудской в Пскове на участке от Ижорского батальона до моста имени Александра Невского, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с личного приема граждан главой региона.

«Мы неоднократно бились с этой проблемой», - заявила псковичка.

Она пояснила, что в Овсище проживает много инвалидов-колясочников и попасть в город, в поликлинику к примеру, можно только по улице Чудской, где дорожное покрытие на тротуарах находится в неудовлетворительном состоянии.

На встрече также присутствовал инвалид-колясочник, проживающий в этом районе. Он представил снимки, которые по его словам «говорят сами за себя».

Псковичка рассказала, что была свидетелем ситуации, когда два молодых мужчины на инвалидных колясках пытались проехать по тротуару, но их попытки не увенчались успехом, и они были вынуждены проехать по проезжей части. По ее словам, это небезопасно и создает угрозу ДТП.

«Это безобразие, в принципе у нас город не должен так выглядеть», - заявил губернатор и поручил до конца мая 2020 года восстановить дорожное покрытие на улице Чудской.

Александр Братчиков отметил, что, если будет около миллиона субсидий, то в следующем году можно будет запланировать ремонт этого участка дороги.

«В любом случае эта дорога будет сделана», - заявил Александр Братчиков.

Также региональные и городские власти пообещали в следующем году установить по улице Чудской урны и скамейки.