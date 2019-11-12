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Трасса Псков-Ваулино-Торошино отремонтирована

Завершен ремонт 11-километрового участка региональной автодороги «Псков-Ваулино-Торошино». Трасса приведена в порядок в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин отметил, что специалистами компании «Псковавтодор» были заменены водоотводные трубы, прочищены канавы. Подрядчик полностью заменил изношенное асфальтовое покрытие, а также нанес дорожную разметку термопластиком. На всем участке восстановлены автобусные остановки с заездными карманами, частично обустроены крытые автопавильоны, установлены новые дорожные знаки и сигнальные столбики. На эти цели было направлено около 120 млн рублей.

Дорожные работы на этом участке трассы находились на личном контроле губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. На качество покрытия на этом участке поступали неоднократные жалобы населения. Одна из местных жительниц обратилась к президенту РФ с просьбой оказать содействие в ремонте дороги. В октябре вместе с заявительницей ход дорожных работ на участке трассы «Псков-Ваулино-Торошино» оценил и глава региона.

Борис Елкин отметил, что женщина принимала участие в контроле качества дорожного ремонта. И в результате заявительница осталась довольна тем, как был выполнен ремонт трассы.

Напомним, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Псковской области запланирован ремонт 73 объектов дорожной сети. На эти цели выделено более 2 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. Так, например, только в Пскове по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году завершен ремонт улицы Юбилейной, Л. Толстого, отремонтированы участки улиц Железнодорожной, Рельсовой и Паровозного проезда и многие другие.