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Запуск трассы Москва-Петербург снизит смертность в ДТП

Платная трасса Москва - Санкт-Петербург М-11, движение по которой президент России Владимир Путин откроет 27 ноября, позволит снизить смертность в ДТП. Об этом «Известиям» сообщили в ГК «Автодор».

Отмечается, что по М-11 к концу 2020 года будет проезжать как минимум 20 тыс. автомобилей в сутки.

При этом эксперты утверждают, что к 2030 году ожидается снижение смертности в этом транспортном коридоре в 3–5 раз.

«С того момента, как встречные полосы начали разделять отбойниками, строить развязки в разных уровнях, что предусмотрено на дорогах высшей технической категории, аварийность резко снижается», - сообщил директор Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.

По его словам, принятые меры позволяют избежать столкновений лоб в лоб, которые чаще всего и приводят к летальным исходам.

Стоимость проезда по М-11 для легковых машин составит 1820 рублей в будни и 2020 рублей в выходные при оплате наличными. При этом цена билета на поезд на этом маршруте начинается от 1089 рублей, на скоростной «Сапсан» - от 2207 рублей, на самолет - от 1607 рублей.