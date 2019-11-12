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Александр Котов примет участие в решении вопроса о безопасности пешеходов на улице Железнодорожной

В решении вопроса об обеспечении безопасности пешеходов на улице Железнодорожной в Пскове посодействует заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении партии, обращение по этому поводу он рассмотрел на встрече 26 ноября в рамках недели приема, приуроченной к 18-летию партии.

«После наших обращений благодаря вам в Завокзальном районе начали происходить положительные изменения, - начал разговор пскович от имени местных жителей. - Спасибо за новый асфальт, увеличившуюся скорость движения, но эту радость омрачает повысившийся в разы уровень опасности на этой дороге и вблизи нее, так как отсутствует освещение, тротуары, дорожные знаки, пешеходные переходы, «лежачие полицейские». Особенно повышенная опасность на перекрестке улиц Железнодорожная и Паровозная. По проезжей части в темное время суток дети ходят в школу».

Горожанин попросил замсекретаря псковского отделения партии помочь избежать беды. При этом он заметил, что созданию тротуара на указанном участке с одной стороны мешают рельсы, а с другой - проходит теплотрасса.

«Я понимаю, что это опасно, когда люди идут по проезжей части, и особенно в темное время суток», - ответил Александр Котов и пообещал сообщить о проблеме в компанию «РЖД». Кроме того, он переадресует обращение в городскую комиссию по безопасности дорожного движения.

В продолжение беседы пскович рассказал, что на улице Железнодорожной также появилась станция ливневой перекачки, однако начатое дело нужно «довести до ума». Он предложил принять ряд мер, не дожидаясь очередного подтопления домов, в том числе: предусмотреть ограждение, углубить канавы вдоль Паровозного переулка от одноименной улицы до станции, провести очистку отстойника и лотков.

Выслушав, Александр Котов отметил, что специалисты должны оценить ситуацию на месте и понять объем необходимых работ. С просьбой организовать такой выезд в Завокзальный район он обратится к главе администрации города Александру Братчикову.