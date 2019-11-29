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АвтоМир / Дороги

Михаил Ведерников проконтролировал ход работ по реконструкции улицы Поземского в Пскове

03.12.2019 16:59|ПсковКомментариев: 1

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 3 декабря, проконтролировал ход реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, глава региона осмотрел, как ведутся работы по ремонту парка Народовластия и обустройству кольцевой транспортной развязки улиц Леона Поземского и Труда. Перенос потока автотранспорта позволит «открыть» беспрепятственный доступ населения и гостей города к церкви Козьмы и Дамиана с Примостья.

Михаил Ведерников обсудил с подрядчиком наиболее острые вопросы, которые возникают в рамках исполнения контракта, а также рассмотрел возможные способы их решения. Представитель подрядной организации рассказал, что в настоящее время на участке идет замена коммуникаций, но существуют некоторые сложности в прокладке электросетей. Глава региона выразил готовность лично подключиться к решению вопроса и провести переговоры с руководством «Россети - Северо-Запад».

Кроме того, некоторое отставание от графика наблюдается и из-за проводимых археологических изысканий, которые, согласно федеральному законодательству, должны обязательно предварять любые земельные строительные работы на исторической территории. Представители регионального Археологического центра рассказали, что в ходе раскопок уже найдены предметы, которые датируются XII веком. Археологами также обнаружены фундаменты каменных построек XVI-XVII веков, которые в настоящее время исследуются. Тем не менее на одном из участков раскопки завершат сегодня, после чего он будет передан для работы подрядной организации.

Михаил Ведерников поручил руководству областного комитета по охране объектов культурного наследия подключиться к работе, чтобы оказать археологам необходимое содействие и сопровождение.

Напомним, что в начале ноября глава региона уже выезжал на объект, чтобы оценить, как ведется реконструкция парка Строителей на набережной реки Псковы. Сейчас, заверил подрядчик, все запланированные на этот год работы в парке выполнены. Полностью завершена прокладка всех инженерных сетей, дополнительно установлены около 1 тыс свай, которые послужат основанием для интерактивной площадки.

Отметим, что работы по реконструкции улицы Леона Поземского идут в рамках совершенствования комплекса обеспечивающей инфраструктуры Туристко-рекреационного кластера «Псковский». Сумма двухлетнего контракта - более 350 миллионов рублей, большая часть которых - средства федерального бюджета. Реконструкция (первый этап) включает участок от Троицкого моста до пересечения Леона Поземского и улицы Набат. По проекту будут благоустроены и основные общественные пространства - парки Строителей и Народовластия. Планируется, что работы будут завершены до конца следующего года.

Источник: Псковская Лента Новостей
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