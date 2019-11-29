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Сто миллионов рублей выделят Пскову из дорожного фонда региона на ремонт дворовых проездов

Сто миллионов рублей выделят Пскову из дорожного фонда региона на ремонт дворовых проездов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил глава администрации города Пскова Александр Братчиков на сегодняшнем заседании комиссии по осуществлению контроля за реализацией программы по формированию комфортной городской среды.

По его словам, губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил своему заместителю Василию Осипову в средствах, выделяемых Пскову в рамках дорожного фонда (1 млрд 044 тыс рублей), предусмотреть 100 млн рублей на ремонт дворов. «Мною дано поручение УГХ отработать с областным дорожным комитетом схему выделения средств Пскову», - отметил сити-менеджер.



Эти средства - 100 млн рублей, по его словам, пойдут на ремонт дворовых проездов. Список объектов будет определен муниципалитетом.