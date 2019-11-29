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В Псковской области отремонтирован участок дороги «Дедовичи-Дно-Костыжицы»

В Псковской области завершен ремонт автомобильной дороги «Дедовичи - Дно - Костыжицы». Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

В текущем году в нормативное состояние приведено более 5 км дороги. Осуществлено фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, устройство нового, а также оборудование обочины и нанесение разметки. На эти цели было направлено 50 млн рублей, которые удалось сэкономить от участия в конкурсных процедурах.

В следующем году ремонт автодороги на этом направлении продолжится. Дорожные работы охватят 13-километровый участок.

Также в рамках нацпроекта БКАД в Псковском районе закончен ремонт и на ряде других участков: в деревне Родина от базы Псковэнерго до границы города Пскова, участок дороги «Наволок - Дворец» и улица Мелиораторов в деревне Подосье.

Напомним, исполнение проектов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» является одним из самых приоритетных направлений деятельности региона. На его реализацию направлено более 2 млрд рублей федерального и регионального бюджетов. Кроме того, при активной работе губернатора Михаила Ведерникова с федеральным центром правительство РФ дополнительно выделило Псковской области 250 млн рублей на ремонт региональных, межмуниципальных и местных автомобильных дорог.