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Сейчас мы не допускаем ситуации, когда асфальт укладывают в снег - Борис Елкин

Сейчас мы не допускаем ситуации, когда асфальт укладывают в снег. Об этом заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в прямом эфире «Эхо Москвы» в Пскове.

Борис Елкин отметил, что на данный момент не завершен ремонт дорожного покрытия на нескольких улицах города, к примеру, это улицы Петровская и Декабристов.

«Очень часты ситуации, когда с утра рабочие готовы к укладке асфальта, но вдруг начинается снег или дождь, таким образом работы откладываются», - пояснил Елкин.

В то же время он отметил, что незначительные осадки все же позволяют проводить работы по укладке асфальта.

В ходе беседы Борис Елкин сообщил, что в последнее время для ремонта городских и региональных дорог стараются закупать более качественные асфальтобетонные смеси, что на порядок дороже.

«Иногда лучше сделать немного, но качественно, чем много, но тяп-ляп», - подытожил Борис Елкин.