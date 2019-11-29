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Борис Елкин: Нацпроект БКАД - хороший драйвер развития дорожной сети Пскова и области

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) - хороший драйвер развития дорожной сети Пскова и области. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в прямом эфире «Эхо Москвы» в Пскове.

По словам спикера, в текущем году планировалось отремонтировать порядка 128 км региональных дорог, в результате удалось привести в нормативное состояние около 150 км дорожного покрытия.

Также Борис Елкин отметил, что, благодаря губернатору региона Михаилу Ведерникову, в этом году удалось получить дополнительные средства на ремонт дорог. Так, в настоящее время в части допфинансирования на улицах Петровская и Декабристов еще идут ремонтные работы.

Комментируя состояние дорог в регионе, Борис Елкин выразил уверенность, «то, что было и что стало, - небо и земля».