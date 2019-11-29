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АвтоМир / Дороги

Надо быть готовым к трудностям передвижения по улице Яна Фабрициуса - Борис Елкин

04.12.2019 15:19|ПсковКомментариев: 3

«Не буду обнадеживать псковичей, ремонт на улице Яна Фабрициуса ориентировочно завершится в конце 2020 года», - сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в прямом эфире «Эхо Москвы» в Пскове.

По его словам, в перспективе - капитальный ремонт дорожного покрытия от Яна Фабрициуса до вокзала.

«Надо быть готовым к трудностям передвижения по этой улице», - предупредил псковичей председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Стоит отметить, что отставание по срокам ремонта незначительное.

По словам Бориса Елкина, он совместно с главой города Еленой Полонской и губернатором региона Михаилом Ведерниковым регулярно выезжает на объект и контролирует ход строительных работ.

«Объект тяжелый, там много различных сетей, чем глубже копаешь, тем сложнее работать», - подытожил Елкин.

Теги: #дороги Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
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