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Участок улицы Гражданской, прилегающий к стадиону «Машиностроитель», закроют с 10 декабря

В связи с проведением дорожных работ в рамках реконструкции стадиона «Машиностроитель» с 8.00 10 декабря до 24.00 15 декабря закрывается для движения автотранспорта участок улицы Гражданской от улицы Спортивной до Октябрьского проспекта. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть данную информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.