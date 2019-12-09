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Михаил Ведерников обсуждает с министром транспорта возможность выделения средств на ремонт пяти мостов в регионе и улицы Кузбасской в Пскове

Администрацией Псковской области проводится работа по увеличению финансирования по приведению в нормативное состояние мостовых сооружений в регионе. Прежде всего, она направлена на получение дополнительных средств из федерального бюджета. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на очередном заседании согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» сообщил вице-губернатор региона Василий Осипов.

«Сегодня, 12 декабря, губернатор будет встречаться с заместителем министра транспорта по конкретным объектам. Просим выделить 5 млрд рублей на пять мостовых объектов, по которым уже разработана проектно-сметная документация, еще 5 млрд рублей – на Северный обход. Также запрашиваются средства на реконструкцию улицы Кузбасской дивизии. Минтранспорта будет рассматривать возможность увеличения финансирования», - рассказал он.

Добавим, что в рамках заседания согласительной комиссии старший помощник прокурора области Сергей Тимофеев озвучил замечание Псковской прокуратуры к проекту бюджета на следующий год и плановых двухлетний период: 353 мостовых сооружений находятся в регионе неудовлетворительном состоянии, 3 моста в предаварийном состоянии, но продолжают использоваться, 71% дорог регионального значения не соответствуют предъявляемым требованиям, но при этом заложенных денег в бюджете на исполнение этих обязательств не хватает.