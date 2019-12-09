←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Где переобуть машину?
Непогода спасет от штрафа
Пусть бегут неуклюже...
Ремонт на 23 июля
Деревья или ехать?
Без «МАЗов» и Setra
Рискованное место
ещё АвтоМир / Дороги 09.12.2019 12:250 Участок улицы Гражданской, прилегающий к стадиону «Машиностроитель», закроют с 10 декабря 12.12.2019 13:530 Михаил Ведерников обсуждает с министром транспорта возможность выделения средств на ремонт пяти мостов в регионе и улицы Кузбасской в Пскове 12.12.2019 13:391 «Убитые дороги» обнаружили нарушения строительных норм и правил безопасности в ходе ремонта улиц Пскова 09.12.2019 12:250 Участок улицы Гражданской, прилегающий к стадиону «Машиностроитель», закроют с 10 декабря 06.12.2019 16:270 Светофор не работает на перекрестке Инженерной - Индустриальной 06.12.2019 12:051 Автодвижение через центр Пскова перекроют 21 декабря на время праздника в честь открытия новогодней елки
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Михаил Ведерников обсуждает с министром транспорта возможность выделения средств на ремонт пяти мостов в регионе и улицы Кузбасской в Пскове

12.12.2019 13:53|ПсковКомментариев: 0

Администрацией Псковской области проводится работа по увеличению финансирования по приведению в нормативное состояние мостовых сооружений в регионе. Прежде всего, она направлена на получение дополнительных средств из федерального бюджета. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на очередном заседании согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» сообщил вице-губернатор региона Василий Осипов.

«Сегодня, 12 декабря, губернатор будет встречаться с заместителем министра транспорта по конкретным объектам. Просим выделить 5 млрд рублей на пять мостовых объектов, по которым уже разработана проектно-сметная документация, еще 5 млрд рублей – на Северный обход. Также запрашиваются средства на реконструкцию улицы Кузбасской дивизии. Минтранспорта будет рассматривать возможность увеличения финансирования», - рассказал он.

Добавим, что в рамках заседания согласительной комиссии старший помощник прокурора области Сергей Тимофеев озвучил замечание Псковской прокуратуры к проекту бюджета на следующий год и плановых двухлетний период: 353 мостовых сооружений находятся в регионе неудовлетворительном состоянии, 3 моста в предаварийном состоянии, но продолжают использоваться, 71% дорог регионального значения не соответствуют предъявляемым требованиям, но при этом заложенных денег в бюджете на исполнение этих обязательств не хватает.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
опрос
Какая основная выгода при покупке подержанного автомобиля по сравнению с новым?
В опросе приняло участие 5607 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
12.12.2019, 13:530 Михаил Ведерников обсуждает с министром транспорта возможность выделения средств на ремонт пяти мостов в регионе и улицы Кузбасской в Пскове 12.12.2019, 13:391 «Убитые дороги» обнаружили нарушения строительных норм и правил безопасности в ходе ремонта улиц Пскова 12.12.2019, 12:580 Стоимость проездных в автобусах Пскова увеличится с 1 января 2020 года 12.12.2019, 10:040 Более половины водителей хранят средства самообороны в своих автомобилях
12.12.2019, 09:350 Водитель «Ауди» сбил двух девушек в Опочке 11.12.2019, 18:390 В Опочке водитель иномарки сбил двух пешеходов 11.12.2019, 15:1914 С 1 февраля подорожает проезд в городских автобусах в Пскове 11.12.2019, 12:200 В Печорах и Плюссе полиция задержала нетрезвых водителей
11.12.2019, 11:511 По улице Юности пустят два маршрутных автобуса 11.12.2019, 11:191 Александр Котов: Не увеличим субсидии псковским автотранспортным предприятиям - потеряем сферу пассажирских перевозок 11.12.2019, 11:121 Уголовное дело возбуждено в отношении молодой псковички по факту ложного доноса 11.12.2019, 09:591 «Жигули» «перелетели» через ограждение моста в Черехе
10.12.2019, 16:160 Водитель «Газели» госпитализирован после столкновения с большегрузом в Стругокрасненском районе 10.12.2019, 11:160 Иномарки столкнулись на Восточном проезде в Пскове. ФОТО 10.12.2019, 09:230 Пожилая пенсионерка попала под колеса «ГАЗа» в Пскове 09.12.2019, 14:520 Пскович, состоящий на наркологическом учете, имел действующее водительское удостоверение
09.12.2019, 14:020 В ряде районов Псковской области полиция задержала нетрезвых водителей-рецидивистов 09.12.2019, 12:250 Участок улицы Гражданской, прилегающий к стадиону «Машиностроитель», закроют с 10 декабря 09.12.2019, 09:440 Эксперт рассказал, сколько нужно прогревать автомобиль зимой 09.12.2019, 09:150 Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году
08.12.2019, 18:162 Названы самые популярные марки автомобилей в России 08.12.2019, 11:560 Госавтоинспекция разъяснила псковичам ситуацию с изменением порядка медосвидетельствования водителей 07.12.2019, 18:420 С ДТП в Порховском районе госпитализировали двух женщин 07.12.2019, 18:230 После ДТП на проспекте Гагарина в Великих Луках велосипедист впал в кому
06.12.2019, 19:107 До 10 февраля псковский автопарк пополнят 14 автобусов из Московской области 06.12.2019, 16:420 На дороге Санкт-Петербург - Невель микроавтобус насмерть сбил мужчину 06.12.2019, 16:270 Светофор не работает на перекрестке Инженерной - Индустриальной 06.12.2019, 14:010 ГИБДД: Сегодня в Псковской области ожидается обильный снегопад
06.12.2019, 13:470 В Пскове ДТП на перекрестке Рижского проспекта и улицы Киселева затрудняет движение 06.12.2019, 13:160 В Сети появилось видео с места смертельного ДТП у деревни Хотицы Псковского района 06.12.2019, 12:051 Автодвижение через центр Пскова перекроют 21 декабря на время праздника в честь открытия новогодней елки 06.12.2019, 11:481 В ДТП на проспекте Ленина в Великих Луках пенсионер на УАЗе сбил пенсионерку
06.12.2019, 11:030 Два «Рено» не поделили дорогу на улице Белинского в Пскове 06.12.2019, 10:432 Двух пешеходов сбил водитель «Ауди» в Печорах 06.12.2019, 10:330 Женщина погибла в ДТП на въезде в деревню Хотицы 06.12.2019, 10:281 Магистраль Саратов - Тамбов - Псков планируется построить до 2035 года
05.12.2019, 21:060 В МВД против снижения порога ненаказуемого превышения скорости 05.12.2019, 19:534 Псковские власти заказали проектно-сметную документацию на реконструкцию улицы Кузбасской дивизии 05.12.2019, 16:471 Сразу два ДТП произошли в центре Пскова 05.12.2019, 16:130 Администрацию Стругокрасненского района обязали поставить два моста на кадастровый учет
05.12.2019, 15:110 Теоретическая часть экзамена на водительские права может измениться с октября 2020 года - ГИБДД 05.12.2019, 14:320 Декабрь - идеальное время для покупки нового автомобиля ŠKODA 05.12.2019, 12:100 В Госдуме опровергли повышение тарифов ОСАГО на 30 процентов 05.12.2019, 10:350 В России хотят на 30% повысить стоимость ОСАГО
05.12.2019, 09:230 Число ДТП с автобусами в 2019 году выросло на 12% 04.12.2019, 16:577 Введение транспортных карт позволит анализировать пассажиропоток в городских автобусах Пскова 04.12.2019, 16:093 Троицкий мост и Рижский проспект приведут в нормативное состояние в 2020 году 04.12.2019, 15:491 Слухи о смерти «Псковпассажиравтотранса» преувеличены - Борис Елкин
04.12.2019, 15:193 Надо быть готовым к трудностям передвижения по улице Яна Фабрициуса - Борис Елкин 04.12.2019, 14:370 «Подстрочник» с Борисом Елкиным. ВИДЕО 04.12.2019, 14:191 Борис Елкин: При должном финансировании строительные работы на Северном обходе будет возможным завершить в 2020-2021 году 04.12.2019, 14:090 Борис Елкин: Нацпроект БКАД - хороший драйвер развития дорожной сети Пскова и области
04.12.2019, 13:273 Сейчас мы не допускаем ситуации, когда асфальт укладывают в снег - Борис Елкин 04.12.2019, 13:240 В Псковской области отремонтирован участок дороги «Дедовичи-Дно-Костыжицы» 04.12.2019, 13:220 В ГИБДД разрешили размещать специальный знак на автомобилях с детьми 04.12.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Борисом Елкиным
04.12.2019, 12:450 Сто миллионов рублей выделят Пскову из дорожного фонда региона на ремонт дворовых проездов 04.12.2019, 09:340 Пенсионерка на «ВАЗе» съехала в кювет в Стругокрасненском районе 03.12.2019, 23:282 Пассажиров псковского автобуса №22 высадили из-за закончившегося топлива. ФОТО 03.12.2019, 18:015 Ольга Милонаец: Увеличение интервала движения автобусов в Пскове — нарушение контрактных обязательств
03.12.2019, 16:594 Михаил Ведерников проконтролировал ход работ по реконструкции улицы Поземского в Пскове 03.12.2019, 15:130 За прошедшую неделю в дорожных авариях на территории Псковской области пострадало 13 детей 03.12.2019, 14:260 Особенности ремонта стартеров в автомобиле 03.12.2019, 14:161 ГИБДД намерена исключить «площадку» из экзамена на права
03.12.2019, 08:551 Мужчина за рулем «Ауди» сбил двух пешеходов в великолукской деревне Шелково и попытался скрыться с места ДТП 03.12.2019, 08:412 Водитель фуры из Украины насмерть сбил пенсионерку в Кунье 02.12.2019, 15:042 В ГИБДД предложили водителям пересесть на общественный транспорт 02.12.2019, 11:490 В Опочецком районе пострадал водитель перевернувшегося КАМАЗа. ФОТО
02.12.2019, 11:140 Пожилой велосипедист скончался после наезда «Рено» 02.12.2019, 07:570 Техосмотр автобусов предлагают вернуть в ведение ГИБДД 01.12.2019, 19:0116 Псковские автобусы стали ходить реже по вечерам из-за плохой заполняемости 01.12.2019, 18:301 С 1 декабря для российских автомобилистов ввели новые правила
01.12.2019, 13:530 ГИБДД: Световозвращатели помогут сберечь жизнь 30.11.2019, 19:470 В Пскове полицией устанавливаются очевидцы ДТП на улице Коммунальной 30.11.2019, 12:350 Нетрезвого жителя Печор на «Москвиче» остановили сотрудники ДПС 29.11.2019, 23:170 На месте смертельного ДТП в Себежском районе продолжаются следственные действия
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.