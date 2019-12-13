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До конца 2020 года в Пскове разработают проект реконструкции улиц Алехина и Технической

ООО «Стройинвест» стало победителем аукциона на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию улицы А.Алехина и улицы Технической в городе Пскове (1 очередь). Как сообщается в документах на сайте госзакупок, цена контракта составит 6 млн 380 тыс. 500,00 рублей.

Второй участник - ООО «Промжилстрой» предлагало выполнить работу за 6 млн 435 тыс. 705,00 рублей.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 11 млн 041 тыс. рублей.

В проект попадут улица Алексея Алехина (участок между улицей Ижорского Батальона и улицей Технической), улица Техническая (участок между улицей Алёхина и до границы города Пскова).

Ул. Алехина от ул. Ижорского батальона до ул. Технической Магистральная улица районного значения.

Строительная длина основной дороги по улице Алехина - 0,39 км, 2 полосы движения шириной по 3,25 м.

Строительная длина местного проезда Технической 0,36 км, 2 полосы движения шириной по 3,25 м. Должен быть предусмотрен тротуар протяженностью 0,77 км шириной не менее 2 метров, две автобусные остановки, освещение улиц.

В проектом предполагается предусмотреть устройство велодорожек и велопарковок, кратковременных парковок, площадок для отдыха, разработать схему озеленения. Подрядчик должен запроектировать малые архитектурные формы, предусмотреть пешеходные переходы, реконструкцию системы наружного освещения и сети ливневой канализации.

Срок завершения работы - от даты заключения контракта по 1 декабря 2020 года.