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Псковская область рассчитывает на дополнительные поступления в Дорожный фонд в объеме 620 млн рублей

24.12.2019 12:02|ПсковКомментариев: 1

Псковская область рассчитывает получить из федерального бюджета дополнительно 620 млн рублей, которые будут направлены в дорожный фонд. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием перед Псковским областным Собранием.

«По соглашению с руководителем Росавтодора Андреем Костюком рассчитываем получить почти 500 млн рублей на реконструкцию улицы Кузбасской дивизии в Пскове и до 1,3 млрд рублей – на ремонт основных мостов на всей территории области», - пояснил губернатор.

В части авиаперевозок планируется запустить рейсы в Калининград, Симферополь и Анапу (в проекте бюджета на эти цели предусмотрены 30 млн рублей).

«В 2020 году рассчитываем соединить железнодорожным транспортом Псков и Пыталово, Псков и Великие Луки. Последнее решение не будет ни дешевым, ни простым, но мы ориентируемся на высокий запрос со стороны жителей», - заключил Михаил Ведерников.

Источник: Псковская Лента Новостей
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