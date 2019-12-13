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Движение транспорта по улице Пушкина запрещено на время проведения Новогодней ярмарки

С 27 по 31 декабря с 7.00 до 17.00 будет введено временное прекращение движения автотранспорта по улице Пушкина на участке от улицы Карла Маркса до улицы Ленина. В течение указанного периода здесь будет проходить Новогодняя ярмарка. В качестве объезда определена улица Некрасова, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

На улице разместятся торговые ряды с новогодними товарами и изделиями псковских мастеров.

Также намечено ввести временное прекращение движения автотранспорта по Октябрьской площади, улице Советской от площади Ленина до улицы Детской и Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до улицы Некрасова с 00.15 до 05.00 1 января 2020 года. В качестве объездов определены улица Карла Маркса (движение от Летнего сада), улица Максима Горького, мост имени 50-летия Октября.