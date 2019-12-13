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Один из пешеходных переходов в Пскове получил новое светодиодное освещение

Один из пешеходных переходов в Пскове получил новое светодиодное освещение. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в подрядной организации, 27 декабря завершен монтаж дополнительного освещения над нерегулируемым пешеходным переходом у дома №92 по улице Поземского (мясокомбинат).

Работы проводились в рамках муниципального контракта по демонтажу пешеходных переходов и установке дополнительных знаков над пешеходными переходами.

«Установлены хорошо зарекомендовавшие себя светильники GALAD Победа отечественного производства», - рассказал представитель подрядной организации Сергей Иванов. Особенность нового освещения – направленный свет не только на проезжую часть, но и на подходы к переходу.

Аналогичное освещение установлено в Пскове над переходом через улицу Инженерную на перекрестке с круговым движением.