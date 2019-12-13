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До конца апреля 2020 года частично закроют движение по улице Леона Поземского в Пскове

В связи с проведением работ по замене инженерных сетей в рамках реконструкции Леона Поземского с 3 января по 29 апреля 2020 года вносятся изменения в схему организации дорожного движения на пересечении улицы Труда с улицей Леона Поземского. Участок улицы Леона Поземского в районе церкви Козьмы и Дамиана с Примостья закрывается для движения автотранспорта с осуществлением объезда по участку улицы Труда вокруг церкви, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть данную информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.