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Прокуратура требует привести в порядок опасный путепровод в Плюссе

Псковской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения требований федерального законодательства в части обеспечения надлежащего содержания автомобильного путепровода через железнодорожный путь Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» на 167 км ПК 7 участка Серебрянка-Лямцево, который находится в аварийном состоянии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской транспортной прокуратуре, указанный объект пересекает 1 главный путь перегона Серебрянка – Лямцево на 167 км ПК 7, соединяет населенный пункт Волосово с автодорогой Ретюнь-Серебрянский-Волошово, представляет собой конструкцию, опоры которой выполнены из железобетона, длиной 69,5 м, высотой 6,5 м, шириной 8,2 м.

В непосредственной близости с автомобильным путепроводом расположен остановочный пункт 167 км, состоящий из платформы и навеса.

Проверкой установлено, что покрытие мостового полотна имеет участки деформаций, разрушения, выбоин, следов копоти, заросли мха, лестничный сход разрушен, перильное ограждение мостового полотна отсутствует, водоотводные трубки не закрыты, укрепления конусов отсутствуют, у края путепровода над железнодорожным полотном выступает металлическая конструкция, что может привести к разрушению и повлечь падение конструкций на железнодорожные пути 1 главного пути перегона Серебрянка – Лямцево (направления

Санкт-Петербург-Псков) Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Указанное сооружение отсутствует в реестрах федерального, регионального и муниципального имущества; право собственности иных лиц на указанный объект не зарегистрировано.

Автомобильный путепровод никогда не учитывался на балансе ОАО «РЖД» на каком-либо праве, частью инфраструктуры железнодорожного транспорта и составной частью сложной вещи – железнодорожного пути на 167 км Октябрьской железной дороги – филиала

ОАО «РЖД» не является, в технологическом процессе ОАО «РЖД» никогда не использовался.

Администрацией городского поселения «Плюсса» Плюсского района Псковской области меры по постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества и в сфере профилактики правонарушений не приняты, что создает реальную угрозу возникновения транспортных происшествий, причинения вреда здоровью граждан либо причинения иного имущественного ущерба, чем могут быть нарушены права и законные интересы граждан, общества и государства.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой в суд направлено исковое заявление.

Ход и результаты его рассмотрения контролируются.