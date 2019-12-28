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АвтоМир / Дороги

В 2020 году в Пскове планируют отремонтировать 18 улиц и дорог

30.12.2019 12:24|ПсковКомментариев: 0

В следующем году в Пскове будут проведены масштабные работы по ремонту улично-дорожной сети. В список ремонтируемых объектов вошли 18 улиц, 1 площадь, 2 моста и путепровод, тротуары вдоль 8 улиц и на мосту Александра Невского, пешеходная дорожка, 2 проезда и 5 дворовых территорий. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Так, в 2020 году будут отремонтированы улицы Ипподромная (на участке от улицы Крупской до улицы Герцена), Герцена, Лесная, Харченко, Металлистов (на участке от дома №27В по улице Металлистов до Октябрьского проспекта), Петровская (от улицы Коммунальной до Комсомольской площади, в том числе тротуары от улицы Красноармейской до улицы Госпитальной), Киселева (от улицы Коммунальной до улицы Кузбасской Дивизии и от Рижского проспекта до улицы Красноармейской), площадь Декабриста Пущина, Речная, Рокоссовского, Текстильная, Инженерная, Черняховского, Боровая, Рижский проспект, Гагарина, Гаражный проезд, Яна Фабрициуса (от улицы Металлистов до Вокзальной), объездная дорога под виадуком.

Также в список вошли мост «Инженерный» и мост через реку Милевка в створе улицы Гремячая, путепровод «Крестовский».

Кроме того, в 2020 году будут приведены в порядок тротуары и пешеходные дорожки по улицам: Максима Горького, Рельсовой, Народной, Западной, Юбилейной, Печорской, Чудской, Карбышева, на мосту имени Александра Невского.

Большая работа будет проделана и по ремонту проездов и дворовых территорий. Планируется отремонтировать проезд «улица Рокоссовского, 11 - улица Байкова, 4», а также перекресток проезда Рижский проспект, 49 - Кузбасской Дивизии, 22 возле дома №36 по улице Коммунальной.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» запланировано благоустройство пяти территорий МКД: Рокоссовского, 4 и Рокоссовского, 20, Сиреневый бульвар, 17, Звездная,13, Воеводы Шуйского, 4.

Теги: #ремонт дорог
Источник: Псковская Лента Новостей
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