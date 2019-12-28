АвтоМир / Дороги

62 км федеральных дорог приведено в нормативное состояние в Псковской области в 2019 году

В 2019 году в Псковской области ФКУ Упрдор «Северо-Запад» ввело в эксплуатацию после выполнения работ по устройству защитных слоев асфальтобетонного покрытия и шероховатой поверхностной обработки 62 км подведомственных автомобильных дорог федерального значения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», работы выполнены на участке трассы М-9 «Балтия» с 540-го по 557-й км, а также на участке трассы А-212 Псков - Изборск - граница с Эстонской Республикой с 15-го по 60-й км. Применение данных технологий позволяет повысить стойкость покрытия к воздействиям окружающей среды, герметичность дорожной одежды, в целом продлить межремонтный срок службы дороги.

Также в уходящем году на территории региона было отремонтировано два искусственных сооружения общей протяженностью 59,77 п.м. Это мост через реку Кебь на 245-м километре автодороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь в Стругокрасненском районе и водопропускная труба на автодороге Р-56 Великий Новгород - Сольцы - Порхов - Псков. Завершены работы по устройству линий искусственного освещения в 10 населенных пунктах на дороге Р-56 Великий Новгород - Сольцы - Порхов - Псков, новые линии освещения в этом году введены в эксплуатацию на дороге Р-23 в городе Пустошка. Также за сезон на федеральных трассах, проходящих по территории региона, нанесено 129 005,96 кв. м дорожной разметки.

В 2020 году Управление федеральных дорог планирует ввести в строй после капремонта участки автодороги Р-23 с 211-го по 245-й км и с 448-го по 468-й км общей протяженностью 54 км. В планах на следующий год также: выполнение поверхностной обработки на участке автодороги М-9 «Балтия» с 517-го по 540-й км, завершение ремонта 28 искусственных сооружений (водопропускных труб и трех мостов), ввод в эксплуатацию новых линий электроосвещения протяженностью 68,204 км в 38 населенных пунктах, через которые проходят автомобильные дороги Р-23 и М-9.