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Губернатор продолжит жестко контролировать работу подрядчиков

«Факты некачественной работы подрядчиков еще есть, но люди меняются. Мы находим возможности для того, чтобы объяснить, что, либо мы работаем вместе честно и открыто: вы зарабатываете, а губернатор готов вам 24 часа в сутки оказывать любую необходимую помощь и поддержку, либо вы не работаете здесь. Будут тогда работать не местные подрядчики», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сегодня, 30 декабря.

Губернатор заявил, что у него нет никаких предпочтений в отношении местных подрядчиков. «Если люди работают честно, ответственно и порядочно, я буду помогать, если нет, то мы найдем тех, кто будет так работать. Конечно, желательно, чтоб это были местные, но если не хотят, что делать? Люди же не должны страдать», - отметил Михаил Ведерников.

«В качестве примера плохой работы, могу привести улицу Шуйского, которую будут переделывать полностью. Мы такую работу не примем», - заключил глава региона.