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Дорога в поселке Белый мох будет отремонтирована в следующем году

Вопросы развития поселка Белый мох, который расположен под Псковом, обсуждены на встрече с жителями населенного пункта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, ранее граждане обращались к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с просьбой оказать содействие в решении наиболее острых проблем. По поручению главы региона в общении с населением приняли участие председатель регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов и председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин. На встрече также присутствовали депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов, представители власти города.

Жители обратили внимание на то, что дорога, ведущая от Ленинградского шоссе к жилым домам, протяженностью около 500 метров, пришла в негодность. Состояние дорожного покрытия мешает нормальному движению автомашин, в том числе спецтранспорта. Также люди обратились с просьбой корректировки маршрута автобуса № 9 «Вокзал-Белый мох», чтобы тот заезжал в поселок, а не разворачивался на трассе. Сейчас, чтобы отправиться в центр Пскова на городском транспорте, жителям приходится переходить федеральную трассу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«До конца 2020 года проблемный участок дороги в поселке Белый Мох будет отремонтирован. Восстановим и тротуар», — уверил местных жителей Борис Елкин. Он также отметил, что примет необходимые меры для того, чтобы конечная остановка автобуса № 9 располагалась в самом поселке.

Целый ряд вопросов касался сферы ЖКХ . Речь зашла о необходимости замены канализации в доме № 24 по улице Лужской, капитального ремонта всего здания. На встрече обсуждались проблемы перепадов напряжения в поселке, необходимость установки дополнительных контейнеров для мусора и возможность газификации многоквартирных домов.

Сергей Грахов отметил, что все пожелания населения будут проработаны. На место приедет специальная комиссия, которая оценит состояние объектов и вынесет предварительное решение о необходимости текущего или капитального ремонта.

Кроме того, он попросил организовать из числа жителей поселка инициативную группу, которую пригласил в комитет на рабочее совещание. К обсуждению насущных вопросов и возможных путей их решения будут подключены представители администрации Пскова, Горводоканала, Фонда капитального ремонта многоквартирных домов и управляющей компании.