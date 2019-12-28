На реконструируемом участке улицы Индустриальной в Пскове изменилась схема движения

В областном центре изменилась схема движения на реконструируемом участке улицы Индустриальной. Об этом сообщается в группе «Убитые дороги Пскова» в соцсети ВКонтакте.
Фото здесь и далее группа «Убитые дороги Пскова», ВКонтакте
Открыты для проезда транспорта в сторону путепровода две полосы. В настоящее время движение в обоих направлениях осуществляется по четырем полосам.
Фото здесь и далее группа «Убитые дороги Пскова», ВКонтакте
Водителям советуют быть внимательными и выполнять требования временных дорожных знаков.