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На реконструируемом участке улицы Индустриальной в Пскове изменилась схема движения

В областном центре изменилась схема движения на реконструируемом участке улицы Индустриальной. Об этом сообщается в группе «Убитые дороги Пскова» в соцсети ВКонтакте.



Фото здесь и далее группа «Убитые дороги Пскова», ВКонтакте

Открыты для проезда транспорта в сторону путепровода две полосы. В настоящее время движение в обоих направлениях осуществляется по четырем полосам.



Фото здесь и далее группа «Убитые дороги Пскова», ВКонтакте

Водителям советуют быть внимательными и выполнять требования временных дорожных знаков.