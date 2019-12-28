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В Пскове схема движения возле храма Косьмы и Дамиана изменилась из-за реконструкции участка на Леона Поземского

В Пскове установят временный светофор возле храма Косьмы и Дамиана на время перекрытия части улицы Леона Поземского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД Пскова.

С 3 января и до конца апреля в Пскове закрывается участок улицы Леона Поземского возле храма. Будет организовано двухстороннее движение для объезда, в связи с чем понадобился светофор.

На время действия новой схемы будет ограничена остановка транспорта на объездном участке.

Напомним, в Пскове продолжается реконструкция улицы Поземского в рамках совершенствования комплекса обеспечивающей инфраструктуры Туристско-рекреационного кластера «Псковский». Сумма двухлетнего контракта - более 350 миллионов рублей, большая часть которых - средства федерального бюджета. Реконструкция (первый этап) включает участок от Троицкого моста до пересечения Леона Поземского и улицы Набат. По проекту будут благоустроены и основные общественные пространства - парки Строителей и Народовластия. Планируется, что работы будут завершены до конца 2020 года.