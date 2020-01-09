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Администрация Пскова заказала ремонт Рижского проспекта в 2020 году

Администрация Пскова заказала ремонт Рижского проспекта в 2020 году. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, ремонт участка протяженностью 2,334 км от пл. Ленина до ул. Юбилейная планируется закончить до 28 августа.

В перечень работ входит среди прочего, фрезерование существующего покрытия проезжей части на глубину до 10 см (в том числе съезды) на площади 42 тыс. кв. метров, регулировка высотного положения крышек 128 люков с подъемом на высоту до 10 см, замена люков колодцев и камер, замена бортового камня, укладка геосетки в асфальтобетонное покрытие.

Контрактом предусмотрен ремонт тротуаров, автобусных остановок, устройство тактильной плитки в местах сопряжения тротуаров с проезжей частью, замена барьерного ограждения, восстановление зеленой зоны.

Окончание подачи заявок на торги - 20 января 2020 года. Начальная цена 94 млн 505 тыс. 215 рублей.