←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Где переобуть машину?
Без «МАЗов» и Setra
Рискованное место
Деревья или ехать?
Ремонт на 23 июля
Пусть бегут неуклюже...
Непогода спасет от штрафа
ещё Дороги 09.01.2020 10:003 Администрация Пскова заказала ремонт Рижского проспекта в 2020 году 09.01.2020 12:460 К концу лета под Крестовским путепроводом в Пскове намерены отремонтировать дорогу 09.01.2020 10:003 Администрация Пскова заказала ремонт Рижского проспекта в 2020 году 03.01.2020 08:480 В Пскове схема движения возле храма Косьмы и Дамиана изменится из-за реконструкции участка на Леона Поземского 31.12.2019 17:060 На реконструируемом участке улицы Индустриальной в Пскове изменилась схема движения 30.12.2019 18:390 Дорога в поселке Белый мох будет отремонтирована в следующем году
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

К концу лета под Крестовским путепроводом в Пскове намерены отремонтировать дорогу

09.01.2020 12:46|ПсковКомментариев: 0

Администрация Пскова объявила аукцион по ремонту «объездной дороги под виадуком». Речь идет об участке дороги от улицы Вокзальной до улицы Льва Толстого, проходящей под Крестовским путепроводом. Об этом сообщает группа «Убитые дороги Пскова» в социальной сети ВКонтакте.


Фото: «Убитые дороги Пскова», ВКонтакте

Начальная (максимальная) цена контракта – 18,86 млн рублей. Аукцион по выбору подрядчика состоится 22 января.

Протяженность ремонтируемого участка составляет 751 метр, ширина проезжей части от 14 до 18 метров. Помимо замены покрытия на проезжей части подрядчик обустроит тротуар.

Срок выполнения работ - до 28 августа 2020 года.

Гарантийный срок устранения дефектов составляет:

- верхний слой покрытия – 48 месяцев;

- разметка термопластиком – 12 месяцев;

- бортовой камень – 24 месяца.

Источник финансирования - средства федерального бюджета в сумме 15,91 млн рублей и областного бюджета в сумме 2,94 млн рублей. Деньги выделяются в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какая основная выгода при покупке подержанного автомобиля по сравнению с новым?
В опросе приняло участие 5859 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
09.01.2020, 12:460 К концу лета под Крестовским путепроводом в Пскове намерены отремонтировать дорогу 09.01.2020, 12:083 Интерактив: Верните проездные билеты на неполный январь 09.01.2020, 10:003 Администрация Пскова заказала ремонт Рижского проспекта в 2020 году 09.01.2020, 08:440 Водитель автофургона насмерть сбил пешехода, двигавшегося по центру дороги в Псковском районе
08.01.2020, 14:010 Пьяная женщина попала под колеса «Chevrolet» в Пскове 07.01.2020, 21:551 Псковские полицейские рассказали, чем может обернуться уклонение от сдачи водительского удостоверения 07.01.2020, 19:121 В Куньинском районе непристегнутый ремнем безопасности водитель погиб в перевернувшемся автомобиле 07.01.2020, 15:090 Полицейские и школьники поздравили псковских водителей с Рождеством
07.01.2020, 14:521 Девушка-пешеход серьезно пострадала в ДТП в Великих Луках 07.01.2020, 14:110 Иномарка въехала в автобус на улице Труда в Пскове 07.01.2020, 13:229 Фотофакт: Усиленные меры безопасности на псковском вокзале привели к очередям 06.01.2020, 16:155 В Пскове сотрудники ДПС выявляют водителей, нарушающих правила парковки на улице Юности
06.01.2020, 14:030 Ребенок и два взрослых пострадали в результате ДТП с участием четырех автомобилей в Порховском районе 06.01.2020, 13:550 Подростка сбили во дворе дома на улице Мирной в Пскове 06.01.2020, 09:451 Для автомобилистов могут повысить штраф за нарушения при пересечении железнодорожных путей 05.01.2020, 22:106 Названы самые дешевые новые автомобили в России
05.01.2020, 16:160 Водитель автомобиля «ВАЗ» повторно сел за руль в нетрезвом состоянии в Псковской области  05.01.2020, 13:169 В Пскове сбили женщину, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора 04.01.2020, 16:393 Псковичи опасаются транспортного коллапса из-за изменения схемы движения на перекрестке Поземского-Труда 04.01.2020, 11:410 Смертельная авария произошла в Себежском районе
04.01.2020, 00:023 Псков вошел в пятерку российских городов, безопасных для водителей 03.01.2020, 17:4120 На псковском железнодорожном вокзале начали действовать усиленные меры безопасности 03.01.2020, 13:030 В Новосокольническом районе пострадали пассажирки опрокинувшейся иномарки 03.01.2020, 08:480 В Пскове схема движения возле храма Косьмы и Дамиана изменится из-за реконструкции участка на Леона Поземского
02.01.2020, 13:560 В Великих Луках ГИБДД разыскивает водителя, который сбил велосипедистку 02.01.2020, 12:370 Вступили в силу поправки в ПДД, касающиеся проверок на дорогах 02.01.2020, 12:191 Пьяный водитель сбил пешехода в Пскове 01.01.2020, 16:020 В Печорах «Полицейский Дед Мороз» поздравил водителей и пешеходов с 2020 годом
01.01.2020, 12:290 С сегодняшнего дня изменились правила регистрации автомобилей 31.12.2019, 18:431 На улице Чудской в Пскове столкнулись две иномарки. ФОТО 31.12.2019, 17:060 На реконструируемом участке улицы Индустриальной в Пскове изменилась схема движения 31.12.2019, 09:230 На пешеходном переходе на улице Карла Маркса в Гдове пенсионерка на иномарке сбила пенсионерку-пешехода
31.12.2019, 09:010 На Инженерной в Пскове иномарка сбила пешехода 30.12.2019, 18:390 Дорога в поселке Белый мох будет отремонтирована в следующем году 30.12.2019, 18:090 В Пскове установят временный светофор возле храма Косьмы и Дамиана на время перекрытия части улицы Поземского 30.12.2019, 14:040 Губернатор продолжит жестко контролировать работу подрядчиков
30.12.2019, 13:141 62 км федеральных дорог приведено в нормативное состояние в Псковской области в 2019 году 30.12.2019, 12:240 В 2020 году в Пскове планируют отремонтировать 18 улиц и дорог 30.12.2019, 11:400 Великолучанин оштрафован за дачу взятки сотруднику ГИБДД 30.12.2019, 11:390 Вера Емельянова навестила в больнице пострадавших в ДТП с автобусом в Псковском районе
30.12.2019, 10:040 Число пострадавших в результате ДТП с автобусом из Белоруссии на трассе в Псковской области увеличилось до 24 30.12.2019, 09:301 Губернатор Михаил Ведерников поручил принять дополнительные меры для обеспечения безопасности пассажирских перевозок 30.12.2019, 09:200 Попавший в ДТП в Псковской области автобус принадлежит частному транспортному предприятию 30.12.2019, 09:000 Новогодний праздник прошел в «Автосалоне 1» - официальном дилере Hyundai в Пскове
30.12.2019, 08:530 СКР проводит проверку по факту ДТП с автобусом из Белоруссии в Псковском районе 30.12.2019, 08:390 Прокуратура требует привести в порядок опасный путепровод в Плюссе 30.12.2019, 07:450 ФКУ Упрдор «Северо-Запад»: Асфальт на месте ДТП с автобусом из Белоруссии был обработан противогололедными материалами 30.12.2019, 07:085 Автобус из Белоруссии попал в ДТП на трассе Р-23 под Псковом, пострадали 16 человек. ФОТО
29.12.2019, 12:290 Великолучанин повторно задержан за рулем в нетрезвом виде 29.12.2019, 11:093 Автобус вылетел в кювет на шоссе Таллин-Нарва 28.12.2019, 18:352 До конца апреля 2020 года частично закроют движение по улице Леона Поземского в Пскове 28.12.2019, 15:074 На Ольгинском мосту в Пскове столкнулись семь автомобилей. ФОТО
28.12.2019, 13:450 Один из пешеходных переходов в Пскове получил новое светодиодное освещение 28.12.2019, 12:200 Почти год тюрьмы получил житель Гдовского района за нетрезвое вождение 28.12.2019, 11:160 По техническим причинам сегодня в Острове не работает отделение МРЭО ГИБДД 28.12.2019, 10:130 Полиция ищет свидетелей ДТП, в котором сбили ребенка
27.12.2019, 18:090 ГИБДД разыскивает автомашину темного цвета, сбившую двух школьниц в Опочке 27.12.2019, 16:350 Дворовой проезд у дома на Стахановской, 16 отремонтируют в рамках реконструкции ул. Я. Фабрициуса 27.12.2019, 10:513 Два автомобиля столкнулись у Советского моста в Пскове 27.12.2019, 08:330 Движение транспорта по улице Пушкина запрещено на время проведения Новогодней ярмарки
27.12.2019, 08:320 В России выявили 1,5 млн машин с бракованной системой безопасности 26.12.2019, 21:452 В Псковской области намерены снизить нагрузку на региональную сеть дорог с помощью автоматического весогабаритного контроля 26.12.2019, 18:180 В Пскове неизвестный водитель сбил девочку на регулируемом пешеходном переходе 26.12.2019, 16:570 В России решили не запрещать перевозку детских групп на автобусах старше 10 лет
26.12.2019, 13:140 Škoda предлагает псковичам выгодный сервис 26.12.2019, 12:450 Кабмин одобрил введение штрафов за неоплату проезда по платной дороге 26.12.2019, 12:160 Двух девушек на пешеходном переходе в Опочке сбил автомобиль без включенного света фар 26.12.2019, 10:330 Новая Škoda - главный подарок на Новый год
26.12.2019, 09:360 Две девочки пострадали в результате наезда автомобиля у школы № 4 в Опочке 26.12.2019, 09:210 Полиция ищет очевидцев ДТП у школы в Опочке, произошедшего сегодня утром 26.12.2019, 09:020 С нового года изменятся нормы времени управления грузовиками и отдыха для физлиц 25.12.2019, 13:145 С 27 декабря в Пскове перекроют несколько улиц для Новогодней ярмарки
25.12.2019, 09:530 «Нива» сбила пешехода и вылетела в кювет в Куньинском районе. ФОТО 25.12.2019, 09:300 Школьника на «зебре» сбил водитель ВАЗа в Великих Луках 25.12.2019, 09:150 Автосалон «Автотим Псков» приглашает на новогодний семейный праздник 25.12.2019, 08:390 Житель Германии на «БМВ» спровоцировал ДТП на трассе Р-23 в Невельском районе
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.