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К концу лета под Крестовским путепроводом в Пскове намерены отремонтировать дорогу

Администрация Пскова объявила аукцион по ремонту «объездной дороги под виадуком». Речь идет об участке дороги от улицы Вокзальной до улицы Льва Толстого, проходящей под Крестовским путепроводом. Об этом сообщает группа «Убитые дороги Пскова» в социальной сети ВКонтакте.



Фото: «Убитые дороги Пскова», ВКонтакте

Начальная (максимальная) цена контракта – 18,86 млн рублей. Аукцион по выбору подрядчика состоится 22 января.

Протяженность ремонтируемого участка составляет 751 метр, ширина проезжей части от 14 до 18 метров. Помимо замены покрытия на проезжей части подрядчик обустроит тротуар.

Срок выполнения работ - до 28 августа 2020 года.

Гарантийный срок устранения дефектов составляет:

- верхний слой покрытия – 48 месяцев;

- разметка термопластиком – 12 месяцев;

- бортовой камень – 24 месяца.

Источник финансирования - средства федерального бюджета в сумме 15,91 млн рублей и областного бюджета в сумме 2,94 млн рублей. Деньги выделяются в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».