АвтоМир / Дороги

В Порховском и Псковском районах приступили к капитальному ремонту двух мостов

В Псковской области начались дорожные работы по капитальному ремонту двух мостов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, один объект находится на реке Кебца на 25-ом км автомобильной дороги «Подборовье-Лопатово-Боровичи» в Псковском районе. Второй проходит через ручей на участке автомобильной дороги «Заозерье-Бродовичи-Дубье» в Порховском районе. Аукцион на проведение работ на этих объектах выиграла компания «Автомобильные дороги Пскова» (ООО «АДП»).

По контракту подрядчику необходимо заменить береговые и промежуточные опоры мостов, пролетные строения сооружений и мостовые полотна, обустроить водоотводы и локальные очистные сооружения, а также провести отсыпку и укрепление конусов. Помимо этого, рабочие оборудуют лестничные сходы, подъезды, барьерные и перильные ограждения. Для безопасности движения будут установлены знаки, организовано освещение и нанесена разметка. На время проведения дорожных работ на участках организуют временные переправы.

На ремонт моста в Псковском районе направлено около 51 млн рублей, в Порховском - около 36 млн рублей. Все средства выделены из регионального бюджета.

Работы планируется завершить до 31 августа текущего года.

Напомним, по договоренности Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с руководством компании «Росавтодор» на ремонт нескольких мостов на территории Псковской области планируется направить порядка 1,5 млрд рублей. Об этом Глава региона сообщил в бюджетном послании в конце прошлого года.

В прошлом году целевые показатели нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Псковской области были перевыполнены на 15,5%. В общей сложности в регионе было приведено в порядок 170 км дорог. В 2020 году в рамках нацпроекта планируется отремонтировать 123 км дорог. На эти цели будет направлено порядка 2,5 млрд рублей.