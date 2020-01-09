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Стало известно, почему участок улицы Леона Поземского у храма Косьмы и Дамиана все еще не закрыли

Участок улицы Леона Поземского возле храма Косьмы и Дамиана в Пскове закроют с 18 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Схема: «Убитые дороги»

Напомним, изначально указанный участок в рамках реконструкции улицы Леона Поземского собирались закрыть с 3 января и до конца апреля, однако возникли проблемы с установкой технических средств организации дорожного движения - временных дорожных знаков и светофора.

Добавим, что на время закрытия участка улицы возле храма будет организовано двухстороннее движение для объезда, в связи с чем и понадобился светофор.

Реконструкция улицы Леона Поземского осуществляется в рамках совершенствования комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский». Сумма двухлетнего контракта - более 350 миллионов рублей, большая часть которых - средства федерального бюджета. Реконструкция (первый этап) включает участок от Троицкого моста до пересечения Леона Поземского и улицы Набат. По проекту будут благоустроены и основные общественные пространства - парки Строителей и Народовластия. Планируется, что работы будут завершены до конца 2020 года.