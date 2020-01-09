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На улице Юности в Пскове проведут эвакуацию незаконно припаркованных машин

Дорожная полиция осуществит в Пскове комплекс мероприятий для обеспечения беспрепятственного проезда общественного транспорта, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Госавтоинспекция Псковской области информирует жителей региона о том, что в преддверии открытия автобусного сообщения по улице Юности в областном центре, намеченного на 13 января текущего года, сотрудниками ГИБДД запланировано проведение ряда мероприятий, направленных на освобождение проезжей части дороги от автотранспорта, припаркованного в неположенном месте, с целью обеспечения беспрепятственного проезда общественного транспорта по установленному маршруту.

В случае выявления транспортных средств, водители которых осуществили стоянку с нарушением требований правил дорожного движения, сотрудниками Госавтоинспекции будут приняты меры в соответствии с действующим административным законодательством.