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В Пскове устанавливают временные светофоры на пересечении улиц Труда и Леона Поземского

В Пскове устанавливают временные светофоры на пересечении улиц Труда и Леона Поземского. Об этом передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, светофорные объекты и временные дорожные знаки решено поставить в целях организации дорожного движения в период реконструкции улицы Леона Поземского. С 18 января планируется закрыть участок данной улицы возле храма Косьмы и Дамиана. Данное ограничение, как ожидается, будет действовать до конца апреля.

Реконструкция улицы Леона Поземского осуществляется в рамках совершенствования комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский». Сумма двухлетнего контракта - более 350 миллионов рублей, большая часть которых - средства федерального бюджета. Реконструкция (первый этап) включает участок от Троицкого моста до пересечения Леона Поземского и улицы Набат. По проекту будут благоустроены и основные общественные пространства - парки Строителей и Народовластия. Планируется, что работы будут завершены до конца 2020 года.