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Пскович предложил сделать подземные пешеходные переходы на площади Ленина и нескольких перекрестках

Пскович предложил построить подземные пешеходные переходы на площади Ленина и на нескольких основных улицах, образующих перекрестки. Такую инициативу местный житель обозначил на сайте губернатора Псковской области.

Источник: pskov.camera

«В настоящее время проводится ремонт дороги по улице Яна Фабрициуса. Почему при проведении такого большого объема работ не заложили в проект и смету строительство подземного пешеходного перехода на пересечении улиц Яна Фабрициуса и Гражданской. В «часы пик» подземный переход значительно увеличил бы пропускную способность для автотранспорта», - отметил автор сообщения.

Кроме того, пскович подчеркнул, что для увеличения пропускной способности считает необходимым построить подземные пешеходные переходы на следующих участках дорог Пскова: площадь Ленина, перекрестки улицы Кузнецкая и Октябрьского проспекта, улицы Горького и Рижского проспекта, улицы Юбилейной и Рижского проспекта и улиц Юбилейной и Коммунальной.