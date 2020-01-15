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АвтоМир / Дороги

Ремонт улицы Сосновой в Пскове запланирован на 2020 год

17.01.2020 15:27|ПсковКомментариев: 0

Глава Пскова Елена Полонская провела прием граждан по личным вопросам. Псковичка обратилась с просьбой провести грейдирование дороги по улице Сосновой в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, глава города сообщила, что в 2020 году будет разработана проектно-сметная документация на ремонт улицы Сосновой, после чего начнется реализация проекта. По вопросу грейдирования руководитель муниципалитета обратится в управление городского хозяйства.

Кроме того, женщина попросила содействия в установке детской площадки на данной улице.

Елена Полонская посоветовала псковичке подать заявку в программу «Формирование комфортной городской среды». Она подробно рассказала об основных критериях программы, о том какой перечень документов необходимо подготовить и куда подать заявку.

Также глава Пскова дала разъяснения в ответ на вопросы по вывозу мусора и начислению платы за жилищно-коммунальные услуги.

К Елене Полонской также обратился гражданин с просьбой оказать содействие в получении земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, а также в получении российского гражданства. Глава муниципалитета дала заявителю все необходимые рекомендации и разъяснения и отметила, что все вопросы будут взяты в работу.

Источник: Псковская Лента Новостей
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