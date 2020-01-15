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Мобильный комплекс автофиксации нарушения ПДД с 18 января будет работать в районе ул. Инженерной, Юности и Звездной

Маршрут работы мобильного комплекса автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения «Паркон» на территории Пскова будет изменен с 18 января. Об этом сообщается в аккаунте областного транспортного комитета в соцсети Instagram.

«В период с 18 по 31 января данный мобильный комплекс будет работать по маршруту: по левой стороне по ходу движения от дома №108/62 по ул. Инженерной до дома №15/130 по ул. Юности, далее до дома №21 по ул. Звездной и в обратном направлении: от дома №21 по ул. Звездной до дома №15/130 по ул. Юности, далее до дома №108/62 по ул. Инженерной, в зоне действия дорожного знака 3.27 "Остановка запрещена"», - сообщает комитет.

Пользователей автодорог просят соблюдать правила остановки и стоянки на вышеуказанных участках улично-дорожной сети Пскова.