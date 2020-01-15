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АвтоМир / Дороги

Советский мост «встал» в пробке из-за перекрытия участка улицы Леона Поземского

18.01.2020 11:39|ПсковКомментариев: 6

В Пскове с сегодняшнего дня закрыт участок улицы Леона Поземского возле храма Косьмы и Дамиана. Данное ограничение, напомним, связано с проводимой реконструкцией улицы и будет действовать, по меньшей мере, до конца апреля. Ранее в целях организации дорожного движения по улице Поземского в районе пересечения с улицей Труда были установлены временные дорожные знаки и светофоры.

Однако, как сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы, введенное ограничение уже спровоцировало большую пробку. Так, «стоит» весь Советский мост от площади Ленина. Также большое скопление машин на повороте на улицу Герцена. Улица Поземского после закрытого участка свободна. Улица Труда — тоже.

Фото из группы «Жесть по-псковски» социальной сети «ВКонтакте»

Реконструкция улицы Леона Поземского осуществляется в рамках совершенствования комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский». Сумма двухлетнего контракта - более 350 миллионов рублей, большая часть которых - средства федерального бюджета. Реконструкция (первый этап) включает участок от Троицкого моста до пересечения Леона Поземского и улицы Набат. По проекту будут благоустроены и основные общественные пространства - парки Строителей и Народовластия. Планируется, что работы будут завершены до конца 2020 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
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