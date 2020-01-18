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УГХ Пскова оштрафовали из-за плохих «зебр»

Проверка, проведенная прокуратурой города Пскова с привлечением сотрудников ГИБДД, установила, что на 64 участках автомобильных дорог в городе Пскове в нарушение требований ПДД и ГОСТа, дорожная разметка отсутствует либо плохо различима. Об этом сообщается в ответе на запрос, который депутат Госдумы Александр Васильев направил в прокуратуру в конце ноября прошлого года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей апресс-службе Межрегионального общественного движения «Убитые дороги», разметка, которую наносили в прошлом году на городские дороги, совсем не отличалась долговечностью. Например, «зебры» на пл. Ленина и ул. Гоголя уже через три недели эксплуатации начинали стираться. Кроме того, подрядная организация начинала наносить разметку очень поздно - по состоянию на 13 июня 2019 года она отсутствовала даже на пешеходных переходах в центре города.

В прокуратуре подтвердили отсутствие должного контроля со стороны управления городского хозяйства за качеством работ, которые выполняла фирма ООО «Дорлайн». В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой Пскова в адрес главы администрации города внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Также в ответе отмечается, что в течение 2019 года за плохую ситуацию с разметкой городской отдел ГИБДД возбудил в отношении управления городского хозяйства три дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.34 КоАП РФ. Два раза управлению было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей. Один раз мировой судья принял решение о возможности применения положений статьи 2.9 КоАП РФ, то есть освобождении от административной ответственности из-за малозначительности правонарушения, и ограничился устным замечанием.

«Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры города Пскова», - подчеркнули в ведомстве.