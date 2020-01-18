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Псковичи просят пересмотреть проект уширения ул. Леона Поземского в пользу людей, а не памятников

Псковичи просят пересмотреть проект уширения улицы Леона Поземского. Соответствующая жалоба опубликована на сайте губернатора Псковской области Кристиной Соловьевой от имени жильцов дома №8.

«Не так давно мы узнали, что в рамках реконструкции данной улицы будет произведено уширение проезжей части за счет сужения тротуара, прилегающего к нашему дому. К сожалению, при разработке данного проекта, не учли мнения жителей дома № 8. Мало того, что возле нашего дома увеличится транспортная нагрузка из-за того, что проектом предусмотрено создание пешеходной зоны за Церковью Козьмы и Дамиана (что абсолютно не целесообразно), так еще и дорога станет ближе к дому, что приведет к еще большей загазованности воздуха», - пишет псковичка. По ее словам, даже при нынешнем трафике жильцы дома страдают от пыли. «Если взглянуть на фасад дома, то можно увидеть, насколько он загрязнен из-за соседства с проезжей частью. После реконструкции окна вообще невозможно будет открывать», - опасается автор обращения.

Также она напомнила, что лет двадцать назад дом №8 был признан аварийным и пережил по этому поводу капремонт, после которого статус аварийности с дома сняли. Увеличение транспортной нагрузки и уширение дороги, по мнению Кристины Соловьевой, создадут дополнительную вибрацию, от которой так пытаются защитить объект культурного наследия федерального значения «Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, остатки колокольни, ворота и ограда» (ул. Л. Поземского, 7), и дом снова может стать аварийным.

«Почему, сохраняя объект культурного наследия, никто не подумал о том, что это делается за счет причинения ущерба жилому дому и людям, проживающих в нем? Настоятельно просим пересмотреть проект в пользу людей, а не памятников», - отметила псковичка.

Напомним, что реконструкция улицы Леона Поземского осуществляется в рамках совершенствования комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский». Сумма двухлетнего контракта - более 350 миллионов рублей, большая часть которых - средства федерального бюджета. Реконструкция (первый этап) включает участок от Троицкого моста до пересечения Леона Поземского и улицы Набат. По проекту будут благоустроены и основные общественные пространства - парки Строителей и Народовластия. Планируется, что работы будут завершены до конца 2020 года.