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Власти города по просьбе псковичей изменят схему выезда с Золотой набережной после реконструкции ул. Леона Поземского

Власти города по просьбе псковичей изменят схему выезда с Золотой набережной после реконструкции ул. Леона Поземского. Это следует из ответа главы администрации Пскова Александра Братчикова на обращение псковички, проживающей в районе Золотой набережной.

Напомним, на сайте губернатора Псковской области она высказала мнение, что разработка проекта реконструкции улицы прошла незаметно для горожан: властями не было организовано ни подробное освещение проектных решения, ни их обсуждение с жителями ул. Леона Поземского и прилегающих территорий.

Кроме того, по мнению горожанки, проект содержит «весьма сомнительные решения». В частности, на ее взгляд, реконструкция улицы по такому проекту может существенно ухудшить транспортную доступность района Золотой набережной, поскольку по проектной документации для выезда с Золотой набережной предусмотрен только поворот направо.

Также жительница города подвергает выразила сомнение в целесообразности создания пешеходной зоны за Церковью Косьмы и Дамиана.

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В ответе на обращение псковички глава администрации Пскова Александр Братчиков сообщил, что 2 октября состоялись публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для реконструкции улицы Л. Поземского. Работы по реконструкции улицы выполняются согласно проектно-сметной документации, которая получила положительное заключение ГАУ «Госэкспертиза Псковской области».

Что касается выезда с Золотой набережной, Александр Братчиков подтвердил, что по проекту он предусмотрен только направо.

«Однако в связи с многочисленными обращениями граждан разработана схема движения транспортных средств с Золотой набережной как налево, так и направо. В настоящее время данная документация находится на согласовании в Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по городу Пскову Псковской области. В случае получения согласования вышеуказанной схемы, будут внесены изменения в проектную документацию», - ответил глава городской администрации.

Также он сообщил, что в целях сохранения объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, остатки колокольни, ворота и ограда» (ул. Л. Поземского, 7) предусмотрено изменение схемы движения автотранспорта вокруг церкви и устройство пешеходных подходов к ней, а также возможность устройства тротуара вокруг церкви для прохождения Крестного хода.

Проектом предусмотрены бордюрные поперечные профили с 4-полосной проезжей частью. Ширина полос принята 3,25 м. Между проезжей частью и бортовым камнем предусмотрены полосы безопасности шириной 0,5 м. Также предусмотрена укладка декоративной плитки со стороны газона возле бортового камня проезжей части, на ширину 0,3 м, для защиты устраиваемого газона. Тротуары расположены с двух сторон улицы, есть как совмещенные с проезжей частью, так и разделенные газоном, минимальная ширина тротуара составляет 3 м.

Реконструкция ул. Л. Поземского в городе Пскове обусловлена необходимостью увеличения пропускной способности и распределения транспортных потоков между улицами города Пскова. В результате применения схемы кругового движения на перекрестке улиц Л. Поземского – Труда – Волкова, пропускная способность указанного перекрестка увеличивается почти в 3 раза до 3 500 машин в час, заключил Александр Братчиков.

Псковичка прокомментировала его ответ на сайте губернатора, выразив непонимание, «как перенаправление потока транспортных средств с задней части памятника на фронтальную способствует его охране». «Если памятник разрушается вследствие вибрации от транспортных средств, то в количественном измерении степень влияния данного фактора не изменится. А необходимость организации тротуара для Крестных ходов, вы уж извините, ни к какие ворота не лезет. Как часто бывает Крестный ход и сколько человек в нем участвует? Нельзя ли ограничится перекрытием участка проезжей части на время проведения Крестного хода, тем более что появится возможность выезда на ул. Труда через круг. Сопоставьте это с интересами жителей целого района, которые каждый день едут на работу или спешат домой к родным и близким», - отметила псковичка.

Также она усомнилась, что в результате применения схемы кругового движения пропускная способность на пересечении улиц Л. Поземского – Труда – Волкова увеличивается почти в 3 раза до 3 500 машин в час. «Основной поток транспорта идет по направлению Центр – ул. Труда и обратно. Теперь на пути этого транспорта будет круговое движение с тремя нерегулируемыми пешеходными переходами. Любое ДТП приведет к затору и транспортному коллапсу», - написала автор обращения.

Очень важным, на ее взгляд, вопросом является обеспечение безопасного движения пешеходов, круг находится рядом с жилой застройкой. Тем более, что в непосредственной близости находятся школа и два два детских сада на ул. Первомайской. Запроектированы три нерегулируемых пешеходных перехода, один из которых через четыре полосы, при этом плотность движения на круге существенно увеличивается. «Какие меры по обеспечению безопасности пешеходов предусмотрены проектом? Нерегулируемые пешеходные переходы на круге с такой интенсивностью движения – это бомба замедленного действия. Особенно страшно, что под колесами могут оказаться дети, которые идут в школу или из школы в сумерках», - подчеркнула она и еще раз попросила власти Пскова в ходе реализации проекта отказаться от пешеходной зоны, а также разработать меры (светофорные объекты, возвышенности или искусственные неровности) по обеспечению безопасности пешеходов.

«Я даже не сомневаюсь, что все проектные решения в данном направлении обоснованы "требованиями закона" и "экспертными заключениями", но надеюсь, что здравый смысл и законы физики победят», - заключила псковичка.