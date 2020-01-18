Ширина тротуара у дома №8 по улице Леона Поземского останется неизменной

Тротуар у дома №8 по улице Леона Поземского в Пскове после ее реконструкции останется прежней ширины, кроме того, он будет благоустроен. Такой комментарий дали Псковской Ленте Новостей в управлении строительства и капитального ремонта администрации города в ответ на обращение жительницы дома. Женщина утверждает, что в рамках расширения проезжей части запланировано сужение тротуара, которое может навредить жильцам.
В управлении также добавили, что, согласно проекту реконструкции, дорога в этом месте остается в существующих границах и, если и двигается, то буквально на 10-20 см на муниципальном участке улицы, на территорию дома №8 подрядная организация не заходит.
Ранее сообщалось, что масштабная реконструкция улицы Поземского в Пскове проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонтные работы продлятся два года. В общей сложности на них будет затрачено 353 млн рублей, 268 млн рублей из которых - в 2019 году и 85 млн рублей - в 2020 году. Подрядчиком определена строительная компания ООО «Эгле».