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Ширина тротуара у дома №8 по улице Леона Поземского останется неизменной

Тротуар у дома №8 по улице Леона Поземского в Пскове после ее реконструкции останется прежней ширины, кроме того, он будет благоустроен. Такой комментарий дали Псковской Ленте Новостей в управлении строительства и капитального ремонта администрации города в ответ на обращение жительницы дома. Женщина утверждает, что в рамках расширения проезжей части запланировано сужение тротуара, которое может навредить жильцам.